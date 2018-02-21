Песков заговорил о послании Путина Федеральному собранию

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения в ряде СМИ о том, что обращение президента состоится 1 марта, он лишь пообещал проинформировать журналистов об этом мероприятии в должное время.

"Мы анонсируем (послание Федеральному собранию) своевременно", — сказал Песков, пишет bfm.ru.

В сентябре 2017 года уже была сформирована рабочая группа по подготовке послания. В нее вошли начальники нескольких кремлевских управлений и ряд специалистов, не являющихся чиновниками Кремля, например, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Традиционно за подготовку текста послания отвечает референтура президента, соответственно, рабочую группу возглавил начальник референтуры Дмитрий Калимулин.

Справка

В послании главы государства Федеральному собранию президент традиционно излагает свое видение основных направлений развития страны на ближайший год и на перспективу. Оглашение послания, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, предусмотрено Конституцией РФ.

Главы российского государства уже обращались с посланием 22 раза, в том числе лично Владимир Путин — 12 раз. Первый президент России Борис Ельцин выступал с посланиями начиная с 1994 года, в феврале либо в марте. Владимир Путин выступил со своим первым президентским посланием 8 июля 2000 года, впоследствии он оглашал послание в апреле или мае. Президент Дмитрий Медведев выступал с посланиями в ноябре, его последнее президентское послание состоялось 22 декабря 2011 года. Избравшись в 2012 году на свой новый срок, Путин продолжил выступать с посланием в декабре.

Факт

В 2017 году Путин не выступал с традиционным посланием. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это право главы государства и он может реализовать его, "когда сочтет нужным".