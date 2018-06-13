Специалисты заметили, что человечество стало резко глупеть

Ученые пояснили, что в начале прошлого века, согласно предыдущим исследованиям, уровень IQ населения вырос. Вероятно, это было связано с улучшением питания, а также повышением уровня образования и здравоохранения.

Однако интеллектуальные способности людей начали снижаться. Так, за поколение уровень интеллекта опускался в среднем на семь пунктов, выяснили исследователи, пишет "РГ".

Такое явление они связывают с изменением образа жизни людей, появлением интернета, а также факторами окружающей среды, передает MedicalXpress.