Специалисты заметили, что человечество стало резко глупеть

Норвежские специалисты Центра экономических исследований Ragnar Frisch проанализировали результаты 730 тысяч IQ-тестов людей, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах, и зафиксировали снижение уровня интеллекта людей в течение последних десятилетий.
Ученые пояснили, что в начале прошлого века, согласно предыдущим исследованиям, уровень IQ населения вырос. Вероятно, это было связано с улучшением питания, а также повышением уровня образования и здравоохранения.
Однако интеллектуальные способности людей начали снижаться. Так, за поколение уровень интеллекта опускался в среднем на семь пунктов, выяснили исследователи, пишет "РГ".
Такое явление они связывают с изменением образа жизни людей, появлением интернета, а также факторами окружающей среды, передает MedicalXpress.
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