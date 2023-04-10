Певец Дима Билан бесплатно выступит в Барнауле

В апреле исполняется пять лет со дня основания «Михутки». Этот социальный проект помогает особенным и тяжелобольным детям осуществлять их заветные мечты.

Как рассказала основатель и руководитель проекта «Михутка» Ирина Плешкова, концерт Димы Билана прошел в Барнауле в октябре 2022 года.

«Он согласился встретиться с ребенком, который мечтал о знакомстве с популярным исполнителем. Дима оказался очень душевным и добрым человеком, который давно помогает детям», — рассказала она.

После этого случая певец согласился выступить на дне рождения «Михутки». Однако попасть на концерт смогут не все желающие.

Пригласительные получили особенные дети, ребята из детских домов и домов-интернатов, сотрудники школ малютки, сопровождающие.

«Нам поступило больше 6 тыс. заявок на концерт с разных уголков Алтайского края. Для всех приглашенных гостей концерт будет бесплатным», — отметила Ирина.

Двухчасовое выступление артист проведет бесплатно. Однако руководители проекта потратили 1,2 млн рублей на исполнение технически-бытового райдера.

Ирина Плещкова также добавила, что ранее никто из известных артистов не участвовал в подобных мероприятиях в нашем регионе.

Ранее эксперты рассказали, что делать в случае отмены концерта.