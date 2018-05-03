Певица Анастасия Стоцкая перевела мошенникам 140 тыс рублей

Стоцкая хотела приобрести вещи Louis Vuitton через интернет-магазин, однако так и не получила покупку и не смогла вернуть деньги.

"Продавец, которая якобы находится в Европе, меня обманула! Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову! Сначала уверяла, что мой заказ в Москве, потом что он в аэропорту — из-за скачков валюты какие-то проблемы", — пожаловалась Стоцкая.

Также она рассказала, что телефон мошенницы не отвечает, при этом она иногда выходит на связь онлайн и только "кормит обещаниями" через личные сообщения. Теперь же Анастасия Стоцкая решила обратиться в полицию и уже написала заявление, а также призвала всех не попадаться на уловку продавца, сообщает ura.ru.

"Кто-то уже сталкивался с подобным? Как наказать мошенницу и вернуть деньги"? — поинтересовалась певица у своих подписчиков.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", пишет "Подмосковье сегодня".