Певица Анастасия Стоцкая перевела мошенникам 140 тыс рублей

Певица Анастасия Стоцкая стала жертвой мошенников, лишившись 140 тысяч рублей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Стоцкая хотела приобрести вещи Louis Vuitton через интернет-магазин, однако так и не получила покупку и не смогла вернуть деньги.
"Продавец, которая якобы находится в Европе, меня обманула! Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову! Сначала уверяла, что мой заказ в Москве, потом что он в аэропорту — из-за скачков валюты какие-то проблемы", — пожаловалась Стоцкая.
Также она рассказала, что телефон мошенницы не отвечает, при этом она иногда выходит на связь онлайн и только "кормит обещаниями" через личные сообщения. Теперь же Анастасия Стоцкая решила обратиться в полицию и уже написала заявление, а также призвала всех не попадаться на уловку продавца, сообщает ura.ru.
"Кто-то уже сталкивался с подобным? Как наказать мошенницу и вернуть деньги"? — поинтересовалась певица у своих подписчиков.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", пишет "Подмосковье сегодня".
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