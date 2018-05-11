"Пиццу заказывали?": тайный покупатель проверил службы доставки еды

Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia. Пицца "Пепперони" в "Грильнице". Фото: агентство стратегического маркетинга Spezia.

"Грильница" опоздала

Первым ушел заказ в службу доставки знаменитой сети "Грильница", которая имеет в Барнауле семь точек, одна из них находится недалеко от офиса, где её в предвкушении ждал "тайный покупатель". Заказывали через удобный и современный сайт с огромным выбором – 38 видов. "Пепперони" в исполнении "Грильницы" выглядит так: оригинальные колбаски пепперони, свежие томаты, фирменный соус, сыр, орегано. Цена – 269 рублей. Вес – 600 грамм. Доставка в центре города – 70 рублей. Общая сумма – 339 рублей.

Ответный звонок после заказа раздался через 30 секунд. Вежливая девушка-оператор уточнила все нюансы доставки, была доброжелательна и мила. Дальше ждём – через 65 минут появился курьер. В сравнении с другими, это максимально долго. Возможно, задержка связана с тем, что "Грильница" пользуется популярностью, и обрабатывает огромное количество заказов?

Пиццу доставили в фирменной картонной коробке с лентой "контроль качества" и салфетками. Это могло бы растрогать, если бы не её чуть тёплое состояние. Вкус обычный, тесто тонкое, сыра достаточно, пепперони острая, портят впечатление твердые неспелые помидоры. Понятно, что найти вкусные томаты сейчас, задача не из легких, но на вкус это влияет.

В итоге "Грильница" имеет максимальные баллы за сервис и удобство в оформлении заказа, но невысокую оценку за вкус самого блюда и скорость доставки.

Результат проверки 90 баллов из 100.

"Дейли Дайнер" – с пылу с жару

Кафе с непривычным русскому уху названием "Дейли Дайнер" переводится вполне прозаично – ежедневный обед. Сеть имеет одну точку в Барнауле, две в Новоалтайске, её кухня собрала хиты разных стран. Всю эту информацию читаем на удобном сайте и заказываем из 16 видов пиццы свою "Пепперони". Состав впечатляет: колбаски пепперони, перец болгарский, помидоры, маслины, сыр моцарелла собственного производства. Соус на выбор. Цена – 375 рублей. Вес 600 грамм.

Как только оформили заказ, указав имя, адрес доставки, способ оплаты, тут же пришло сообщение на телефон о том, что заказ принят, а через одну минуту позвонил оператор. Девушка была максимально дружелюбна, уточнила нюансы, предложила на выбор три вида соуса: томатный, чесночный, розовый; озвучила время доставки, вежливо попрощалась.

Позитивный и вежливый курьер приехал спустя 25 минут – это рекорд! Пицца была горячая, от неё шел аппетитный аромат и тянулся сыр моцарелла. Насыщенная начинка делала вкус пиццы впечатляющим, а также подкупал сыр собственного производства.

"Дейли Дайнер" – единственная служба доставки, которая положила буклет с меню, это очень удобно, особенно когда заказываешь доставку в офис. Кафе получило максимальные оценки за качество обслуживания, скорость доставки и вкус блюда, но проиграло в цене – 375 рублей (доставка от 350 рублей в центре города бесплатна).

Результат проверки 96 баллов из 100.

GOOD STREET FOOD в середнячках

Третьим кандидатом на оценку качества стала сеть по доставке пиццы, мясо-гриль и шаурмы GOOD STREET FOOD. Она имеет две точки в Барнауле. Состав пиццы "Пепперони" здесь самый скудный: колбаски пепперони, соус томатный, сыр "Моцарелла". Цена - 239 рублей. Вес 548 грамм. Доставка в центре города – 70 рублей. Общая сумма – 309 рублей.

Сайт для заказа оказался не слишком удобен: нет фото большинства блюд из меню, некоторые изображения низкого качества. Зато в логотипе симпатичная чайка и девиз "Один звонок и мы летим". Возможность сделать заказ через сайт отсутствует, позвонили по телефону и нарвались на такой тон общения оператора, что сразу пожалели о звонке. Несмотря на то, что с девушкой было не слишком приятно разговаривать, это был единственный оператор, который рассказал о новинках и акциях. Сделано это было будто для галочки, без какой-либо заинтересованности.

Курьер "прилетел" через 45 минут – достаточно быстро, но и точка находится недалеко от офиса. Пицца оказалась вкусной и получила максимальный балл за тесто, оно было превосходным. Как пишут на сайте, пиццу готовят в печи, возможно, поэтому тесто имело приятный вкус "с дымком". А вот начинка немного подкачала: колбаски подсушились и выглядели не слишком аппетитно, а соус был кисловат.

Результат проверки 72 балла из 100.

Ирина Чеснакова,

директор маркетингового агентства "Spezia":

Итальянская пицца давно прижилась на российском рынке и стала каждодневным блюдом сервиса доставки. Профессиональное, вежливое и оперативное обслуживание – это первостепенная задача каждого сервиса, важно оценивать свой уровень качества, сравнивая его с конкурентами. Пицца – это не только тесто и печка, но и курьер, оператор, удобный сайт. Все эти тонкости выявляются с помощью проверок методом "Тайный покупатель".

Справка

Агентство стратегического маркетинга Spezia.

специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований, а также предоставляет маркетинговые услуги на аутсорсе. "Тайный покупатель" является одной из ключевых услуг агентства. Активная работа над развитием направления и штат профессиональных сотрудников позволяет проводить проверки, как на территории Алтайского края, так и по всей России.

Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский , 36, офис 224. Тел. +7 (3852) 53-45-11. Сайт: www.asm-spezia.ru.

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