29 платьев из самых удивительных материалов

Платья из ткани — это уже не модно. Дизайнеры ищут все новые материалы для одежды. И, кажется, их фантазии заходят слишком далеко. Так появляются платься из мешков для мусора, крышек от газировки и даже их медицинских перчаток.

Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Платья из самых странных материалов. Фото: fishki.net. Источник.