"Тут Стасик, не поднимать": подборка очень смешных вывесок, записок и объявлений

Сегодня, 06:02.
Жизнь

Эти объявления и вывески появились благодаря странным совпадениями, невнимательности, а иногда и чувству юмора. Утренняя подборка народных перлов, которая поможет взбодриться с утра. 

Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров