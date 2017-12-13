"Тут Стасик, не поднимать": подборка очень смешных вывесок, записок и объявлений

Эти объявления и вывески появились благодаря странным совпадениями, невнимательности, а иногда и чувству юмора. Утренняя подборка народных перлов, которая поможет взбодриться с утра.

Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/. Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.