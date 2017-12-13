"Тут Стасик, не поднимать": подборка очень смешных вывесок, записок и объявлений

Эти объявления и вывески появились благодаря странным совпадениями, невнимательности, а иногда и чувству юмора. Утренняя подборка народных перлов, которая поможет взбодриться с утра.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Перлы. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.