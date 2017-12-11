Невесты, которые переборщили с праздничным образом

Свадьба — самый главный день в жизни каждой девушки. Поэтому многие стараются надеть все лучшее и сразу. А в попытке стань самой оригинальной и "не как все" порой заходят слишком далеко. Примеры — в нашей подборке.

Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Самые нелепые невесты. Фото: www.pure-t.ru. Источник.