25 испорченных свадебных фотографий, которые стали только лучше

Свадебные фотографии — достояние новоиспеченной семьи. Их много раз пересматривают, а потом показывают детям и внукам. И, конечно, нельзя, чтобы кто-нибудь испортил всю романтичность момента. В нашей подборке — снимки, которые оказались испорченными, но от этого не потеряли своей прелести.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru.
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