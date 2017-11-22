25 испорченных свадебных фотографий, которые стали только лучше

Свадебные фотографии — достояние новоиспеченной семьи. Их много раз пересматривают, а потом показывают детям и внукам. И, конечно, нельзя, чтобы кто-нибудь испортил всю романтичность момента. В нашей подборке — снимки, которые оказались испорченными, но от этого не потеряли своей прелести.

Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Испорченные свадебные фото. Фото: ustaliy.ru. Источник.