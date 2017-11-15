Сегодня через интернет можно купить любой товар. Правда, такие заказы — это игра в лотерею. Главные "покупатели-везунчики" в этой подборке.

Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru. Кот в мешке: 15 по-настоящему неудачных покупок в интернет-магазинах. Фото: novate.ru.