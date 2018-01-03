Playboy больше не хотят издавать в виде печатного журнала

В компании Playboy Enterprises заявляют, что печатная версия мужского журнала в последние годы приносит лишь убытки, а его тираж уменьшился в несколько раз. Поэтому руководство компании заявляет, что подумывает об отказе от издания печатного журнала Playboy, пишет Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
Бен Кон,
руководитель Playboy Enterprises:
— Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого.
Умерший в сентябре прошлого года основатель журнала Хью Хефнер владел 35% долей в Playboy Enterprises. Между ним и держателями контрольного пакета акций существовала договорённость, что при жизни Хефнера будет выходить печатная версия. Но вот после смерти Хефнера другие акционеры решили больше внимания уделить сделкам с использованием бренда Playboy. Например, в планах бизнесменов выпуск различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика.
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