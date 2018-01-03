Playboy больше не хотят издавать в виде печатного журнала

Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Журнал Playboy. Фото: опубликовано на interestingintheworld.mirtesen.ru. Playboy. Фото: twitter.com/Playboy. Playboy. Фото: boredpanda.com. Пэрис Хилтон, "Кролик Playboy". Фото: открытые источники. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Особняк Хью Хефнера. Фото: Открытые источники. Уилл Смит, Хью-Хефнер, Карин Парсонс и Альфонсо Рибейро. Фото: my-fine.com. Хью Хефнер, Кристал Харрис и 43 миллиона долларов. Фото: wowfacts.cc.

Бен Кон,

руководитель Playboy Enterprises:

— Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого.

Умерший в сентябре прошлого года основатель журнала Хью Хефнер владел 35% долей в Playboy Enterprises. Между ним и держателями контрольного пакета акций существовала договорённость, что при жизни Хефнера будет выходить печатная версия. Но вот после смерти Хефнера другие акционеры решили больше внимания уделить сделкам с использованием бренда Playboy. Например, в планах бизнесменов выпуск различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика.