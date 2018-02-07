Почему 7 февраля принято следить за погодой и поведением птиц

2 Что нужно делать на Григорьев день?

В Григорьев день нужно совершать добрые дела. Важно в этот праздник творить добро не для "показухи", а ради собственной души. Также в Григорьев день принято вспоминать добрые дела и хорошие поступки других людей.

У торговцев на Григорьев день есть своя традиция: в этот праздник они держат при себе заговоренный кусочек сахара. Считается, что этот обряд помогает в делах.

В этот день нужно следить за погодой, птицами и животными, потому что по ним можно определить погоду на год.