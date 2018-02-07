Почему 7 февраля принято следить за погодой и поведением птиц

7 февраля отмечают народный праздник Григорьев день. Предки верили, что это один из самых интересных дней для прогнозов погоды, поэтому пристально следили за природой и поведением животных. Рассказываем, как можно спрогнозировать погоду на ближайший год и почему это принято делать именно 7 февраля.
7 февраля вспоминают Григория Богослова, одного из Отцов церкви. История гласит, что Григория в юности мать отдала на служение богу. Он смог добиться больших успехов на поприще проповедей. Богословом его назвали за созданные труды.
В народе его прозвали Весноуказателем, так как с этого дня начинался поворот в сторону весны. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц, но и на год вперед.
В Григорьев день нужно совершать добрые дела. Важно в этот праздник творить добро не для "показухи", а ради собственной души. Также в Григорьев день принято вспоминать добрые дела и хорошие поступки других людей.
У торговцев на Григорьев день есть своя традиция: в этот праздник они держат при себе заговоренный кусочек сахара. Считается, что этот обряд помогает в делах.
В этот день нужно следить за погодой, птицами и животными, потому что по ним можно определить погоду на год.
В этот день нельзя говорить и думать о плохом, потому что все сказанное может исполниться. Не стоит делать добрые дела для показухи.
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