Почему пользователи выбирают смартфоны Xiaomi

В прошлом году россияне приобрели около 6 миллионов экземпляров Xiaomi, Huawei, Lenovo, Meizu, ZTE. По количеству продаж "китайцев" опережает только Samsung (Корея).

Повышение спроса на относительно недорогие китайские девайсы многие эксперты объясняют тем, что в период кризиса хорошее качество девайсов в сочетании с доступной стоимостью сыграло свою роль.

Потребители выбирают шанс купить именно телефон из Поднебесной, обладающий характеристиками, сходными с другими известными брендами. При этом, цена будет гораздо ниже.

Большинство пользователей смартфонов отмечают, что они полностью удовлетворены качеством продукции компании. Многие довольны отличной сборкой устройств - детали даже самых дешёвых моделей идеально подогнаны друг под друга.

Покупают именно эти телефоны из-за различных мелочей, которыми обладают гаджеты. Некоторые пользователи проводят аналогию продукции Xiaomi с американским гигантом Apple, который за несколько лет полностью охватила рынок мобильных девайсов.

Владельцы также отмечают удивительную прочность гаджетов, которые выпускает китайский бренд. После падений смартфоны продолжают нормально функционировать. Это свидетельствует о грамотно собранной конструкции и высококачественных материалах, применяемых при изготовлении устройств.

Redmi Note 4 и Redmi Note 4X на сегодняшний день представляют собой две из наиболее востребованных бюджетных моделей. Выпускаются в трёх модификациях: 3/16, 3/32 или 4/64 ГБ оперативной/дополнительной памяти. Цвет доступен в 6 вариантах: Black, Blue, Gold, Gray, Pink и Green.

Сходства и отличия

Обе модели появились в продаже практически одновременно. Гаджеты предлагаются в металлических корпусах, элегантные и устойчивые к разнообразным механическим повреждениям. Если пользователь не слишком разбирается в современных девайсах, то на первый взгляд они покажутся идентичными. Но ориентируясь на технические характеристики гаджетов, можно заметить существенные отличия. Прежде всего, их заметят любители видео приложений.

Девайсы отличаются по своим размерам. Расположение интерфейса также разное. Покупать, естественно, стоит тот гаджет, который будет полностью подходить конкретному пользователю. На данной странице также можно почитать о других популярных новинках https://altapress.ru/story/razbor-pochemu-noviy-flagman-samsung-galaxy-s-vzorval-internet-217679.

Однако наиболее существенным отличием между "братьями" является различная мощность процессора. Как в прошлом, так и нынешнем году, большинство предпочитает девайсы, работающие на процессоре Snapdragon 625 благодаря его высокой производительности и автономности. Вместе с этим многие геймеры предпочитают девайсы с более совершенным процессором Helio X20.

Что касается камер, компания постаралась максимально улучшить их качество, применив сенсорную фокусировку с функцией распознавания лиц. Свойства фронтальной камеры также заметно улучшены. Ёмкости аккумуляторной батареи хватает для активного использования телефона в течение дня без дополнительной подзарядки. Больше о технике от Сяоми читайте здесь.

Аксессуары

Бытует мнение, что современные смартфоны, оборудованные алюминиевыми корпусами, не нуждаются в чехлах. Хотя Сяоми очень хорошо позаботился о качественном оформлении своих изделий, всё же при сильных ударах смартфон может быть повреждён, вследствие чего нарушится работоспособность девайса. Поэтому защитные аксессуары не помешают. К тому же, несмотря на сходство гаджетов, выбирать чехол следует для конкретной модели.

Многие отталкиваются от того, сколько стоит гаджет. Оба варианта реализуются практически по одинаковой цене. Но какую бы модель ни приобрёл покупатель, он должен понимать, что продлить срок эксплуатации можно с помощью стекла и качественного бампера. Они помогут предотвратить нежелательные повреждения, которые часто возникают вследствие падений гаджета.