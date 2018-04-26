Почему в Барнауле "сломалось" цифровое телевидение и когда его включат

Почему отключилось цифровое ТВ

В Барнауле с 25 по 27 апреля ведутся профилактические работы по настройке оборудования. В АКТРПЦ решили не отключать трансляцию цифрового ТВ в среду, 25 апреля, а решили обойтись одним днем.

Как заверили специалисты передающего центра, они постараются закончить настройку до 17:00 26 апреля.

Какие каналы недоступны

Ремонтные работы ведутся только с оборудованием, транслирующим цифровое ТВ. Т.е. нет сигнала только в Барнауле и в тех телевизорах, которые получают сигнал с двух мультиплексов. Это 20 телеканалов и три радийных.

Первый мультиплекс: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России"

Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" Второй мультиплекс: "Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ".

Доступно ли кабельное телевидение?

Кабельное и аналоговое (получаемое с помощью обычной антенны) телевидение доступны для барнаульских зрителей. Т.е., у кого шло цифровое ТВ, могут на время профилактики отключить специальное устройство, которое позволяло смотреть "цифру", и воспользоваться комнатной антенной.