Почему в Барнауле "сломалось" цифровое телевидение и когда его включат

Утром 26 апреля у барнаульцев, подключенных к цифровому телевидению, столкнулись с проблемой: ТВ-каналы перестали работать. В Алтайском краевом радиотелевизионном передающем центре (АКТРПЦ) пояснили altapress.ru, что случилось и когда цифровое телевидение снова будет доступно для жителей Барнаула.
Почему отключилось цифровое ТВ
В Барнауле с 25 по 27 апреля ведутся профилактические работы по настройке оборудования. В АКТРПЦ решили не отключать трансляцию цифрового ТВ в среду, 25 апреля, а решили обойтись одним днем.
Как заверили специалисты передающего центра, они постараются закончить настройку до 17:00 26 апреля.
Какие каналы недоступны
Ремонтные работы ведутся только с оборудованием, транслирующим цифровое ТВ. Т.е. нет сигнала только в Барнауле и в тех телевизорах, которые получают сигнал с двух мультиплексов. Это 20 телеканалов и три радийных.
- Первый мультиплекс: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России"
- Второй мультиплекс: "Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ".
Доступно ли кабельное телевидение?
Кабельное и аналоговое (получаемое с помощью обычной антенны) телевидение доступны для барнаульских зрителей. Т.е., у кого шло цифровое ТВ, могут на время профилактики отключить специальное устройство, которое позволяло смотреть "цифру", и воспользоваться комнатной антенной.
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