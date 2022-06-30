Почесать или плюнуть: что делать после укуса мошек и комаров

Что делать после укуса
- Первое, что нужно сделать при укусе любого насекомого, — обработать рану. В этом поможет спирт. Обработайте им место укуса. После этого нанесите на кожу мазь против аллергии. В ее составе должен быть анальгетик. Если нет никаких ранок и других заметных повреждений, больше ничего делать не нужно.
- Если ранка есть, сначала обработайте ее раствором соли. После этого следует нанести антисептик. При нагноениях можно воспользоваться мазью Вишневского или ихтиоловвой мазью.
- В случае ухудшения самочувствия и повышения температуры примите «Парацетамол».
Аптечный спирт.
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Чем мазать укус
- Содовые примочки. Сделайте раствор соды (1−2 чайные ложки на стакан воды) и смажьте им укусы.
- Уксусный раствор. Хорошо поможет устранить зуд слабый уксусный раствор: 9%-й уксус разведите с водой в соотношении 1:3. Протрите место укуса.
- Чайные пакетики. Это средство помогает убрать припухлости. В них содержится танин, который обладает вяжущим эффектом и поглощает излишки жидкости из ранки.
- Лед. Действует как местная анестезия и устраняет припухлость от укуса.