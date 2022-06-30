30 июня
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Полезные советы

Почесать или плюнуть: что делать после укуса мошек и комаров

Недавно мы рассказывали, как защититься от маленьких насекомых. Если вам ничего не помогло и после посиделок на природе вы вернулись домой с зудящими ранками — этот материал для вас. А плевать и чесаться мы вам не советуем.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Что делать после укуса

  1. Первое, что нужно сделать при укусе любого насекомого, — обработать рану. В этом поможет спирт. Обработайте им место укуса. После этого нанесите на кожу мазь против аллергии. В ее составе должен быть анальгетик. Если нет никаких ранок и других заметных повреждений, больше ничего делать не нужно.
  2. Если ранка есть, сначала обработайте ее раствором соли. После этого следует нанести антисептик. При нагноениях можно воспользоваться мазью Вишневского или ихтиоловвой мазью.
  3. В случае ухудшения самочувствия и повышения температуры примите «Парацетамол».
Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

Чем мазать укус

  • Содовые примочки. Сделайте раствор соды (1−2 чайные ложки на стакан воды) и смажьте им укусы.
  • Уксусный раствор. Хорошо поможет устранить зуд слабый уксусный раствор: 9%-й уксус разведите с водой в соотношении 1:3. Протрите место укуса.
  • Чайные пакетики. Это средство помогает убрать припухлости. В них содержится танин, который обладает вяжущим эффектом и поглощает излишки жидкости из ранки.
  • Лед. Действует как местная анестезия и устраняет припухлость от укуса.
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