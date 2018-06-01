Под Москвой горит мусорный полигон. В тушении участвует авиация

31 мая в Подмосковье загорелась свалка, огнем объята площадь в целый гектар, сообщает РИА Новости. Возгорание тушили всю ночь, но до сих пор с пожаром не справились.
Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе.
На месте уже работают пожарные. В тушении задействовали вертолет Ка-32А от Московского авиационного центра. Винтокрылая машина уже сбросила на очаг пожара сто тонн воды.
Тушение может продлиться несколько дней.
Вот, что рассказывают в паблике "Типичное Одинцово" местные жители:
— Живу в посёлке рядом с Летним Отдыхом, в 3:20 проснулась от шума. Выглядываю в окно, а там вот (вертолет) летает туда-обратно. Видимо решили всё-таки тушить пожар на полигоне (ну это единственное что сейчас приходит в голову). Раньше ведь не могли... Уже 40 минут летаю".
Некоторые СМИ предполагают, что, якобы, закладка воспламеняющегося вещества была сделана еще несколько месяцев назад. Тушение пожара на свалке может продлиться до недели, что может создать в Москве большие проблемы с загрязнением атмосферного воздуха.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.