Под Москвой горит мусорный полигон. В тушении участвует авиация

Пожар на свалке в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: Одинцово.info vk.com/oinfo. Пожар на свалке в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: Одинцово.info vk.com/oinfo. Пожар на свалке в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: Одинцово.info vk.com/oinfo.

Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе.

На месте уже работают пожарные. В тушении задействовали вертолет Ка-32А от Московского авиационного центра. Винтокрылая машина уже сбросила на очаг пожара сто тонн воды.

Тушение может продлиться несколько дней.

Вот, что рассказывают в паблике "Типичное Одинцово" местные жители:

— Живу в посёлке рядом с Летним Отдыхом, в 3:20 проснулась от шума. Выглядываю в окно, а там вот (вертолет) летает туда-обратно. Видимо решили всё-таки тушить пожар на полигоне (ну это единственное что сейчас приходит в голову). Раньше ведь не могли... Уже 40 минут летаю".





Некоторые СМИ предполагают, что, якобы, закладка воспламеняющегося вещества была сделана еще несколько месяцев назад. Тушение пожара на свалке может продлиться до недели, что может создать в Москве большие проблемы с загрязнением атмосферного воздуха.