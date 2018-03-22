В Подмосковье отравились дети. Митингующие родители освистали губернатора и побили главу района

Жители города были возмущены тем, что они уже несколько лет добиваются закрытия мусорного полигона, а их не слушают. И вот теперь произошлел трагический случай с их детьми.

На стихийный митинг приехали глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Однако народ встретил их криками "Позор! Позор". По данным "Известий", кто-то из митингующих даже ударил главу района Гаврилова. Губернатора Воробева просто освистали.

Жители волоколамска стали собираться у ЦРБ с утра, когда в нее кареты скорой помощи стали подвозить десятки пострадавших детей. К протестующим приехала Ксения Собчак, которая сообщила о том, что созвонилась с губернатором Подмосковья. Вскоре приехал Воробьев, его, поворчав, пропустили к детям в больницу. Гаврилова же так и не пустили. Вначале его толкнули, а потом кто-то выбежал из толпы и ударил главу администрации по голове.

На месте появились бойцы ОМОНа, но они не вмешивались.

Тем временем у полигона местные жители попытались организовать блокаду свалки.