В Подмосковье отравились дети. Митингующие родители освистали губернатора и побили главу района

21 марта в Волоколамске произошла несанкционированная акция протеста. Здесь в ночь со вторника на среду произошел выброс свалочного газа на полигоне "Ядрово". Около 60 детей пострадали от отравления этим газом. У центральной районной больницы, куда были госпитализированы некоторые из пострадавших ребят, вспыхнул митинг, пишет "Коммерсант".
Жители города были возмущены тем, что они уже несколько лет добиваются закрытия мусорного полигона, а их не слушают. И вот теперь произошлел трагический случай с их детьми.
На стихийный митинг приехали глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Однако народ встретил их криками "Позор! Позор". По данным "Известий", кто-то из митингующих даже ударил главу района Гаврилова. Губернатора Воробева просто освистали.
Жители волоколамска стали собираться у ЦРБ с утра, когда в нее кареты скорой помощи стали подвозить десятки пострадавших детей. К протестующим приехала Ксения Собчак, которая сообщила о том, что созвонилась с губернатором Подмосковья. Вскоре приехал Воробьев, его, поворчав, пропустили к детям в больницу. Гаврилова же так и не пустили. Вначале его толкнули, а потом кто-то выбежал из толпы и ударил главу администрации по голове.
На месте появились бойцы ОМОНа, но они не вмешивались.
Тем временем у полигона местные жители попытались организовать блокаду свалки.
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