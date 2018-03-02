Подслушивающий вирус атаковал телефоны на базе Android. Что это значит?

Какая программа атакует телефоны?

Речь идет о программе RedDrop. Она получает звуковые файлы и выкладывает в сеть на Dropbox и Google Drive. Программа может подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы.

Как распространяется вирус на телефоне?

Отмечается, что программа распространяется через приложения, которых нет в Google Play.

Как определить, что вирус на телефоне?

Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные приманки под различные инструменты. Например, калькуляторы или графические редакторы.

Как обезопасить свой гаджет или удалить вирус на телефоне?

Методы борьбы с ним пока не разработали, сообщается на сайте компании Wandera.

Как уберечь свой телефон от вируса?

Чтобы избежать заражения, эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов.

Ранее altapress.ru писал, что чем опасно приложение GetContact для телефонов.