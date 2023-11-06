Подвижные ряды и первое цветное. Что мы помним о самом прогрессивном кинотеатре в Барнауле

- Кинотеатр «Октябрь» открылся 7 ноября 1938 года на улице Льва Толстого. Он был рассчитан на 510 мест.
- До революции здание «Октября» принадлежало торговому дому «Сухов и сыновья», а в первые годы советской власти в нем находились тракторные мастерские.
Фасад кинотеатра "Октябрь", 1965 год.
vk.com/kraevedaltay
- Расположение в центре города и отличная работа кинопрокатчиков сразу сделали этот кинотеатр популярным у барнаульцев.
- В 1940 году в кинотеатре «Октябрь» прошел 10-дневный кинофестиваль, который посетили 12 тысяч барнаульцев. Им показывали такие фильмы как «Ленин в Октябре», «Человек с ружьем», «Ленин в 1918 году», «На границе».
- В октябре 1941 года «Октябрь» провел первые сеансы цветной киноленты «Соловей-соловушко».
- Оснащение «Октября» всегда соответствовало последнему слову техники. Именно в нем появилась первая в Западной Сибири установка широкоэкранного кино. Экран был в 2,5 раза больше обычного, а за ним располагались 24 громкоговорителя.
Здание бывшего кинотеатра "Октябрь".
altlib.ru
- В 1957 году в фойе кинотеатра установили эстраду для выступлений артистов филармонии. А пол в зрительном зале сделали с подъемом задних рядов.
- Работа кинотеатра прекратилась 1 октября 1975 года — после признания здания непригодным для эксплуатации. Но в бывших помещениях кассового вестибюля и зрительного зала еще два десятилетия располагалась киноремонтная мастерская.