Трое погибли: подробности жуткой аварии на Чуйском тракте

В Косихинском районе столкнулись две иномарки, три человека погибли и еще трое пострадали, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло на 239 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 33-летней женщины двигался со стороны Бийска в Барнаул и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Škoda Yeti.
В результате ДТП погибли три человека. Еще трое получили травмы различной тяжести. Их госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.