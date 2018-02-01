Трое погибли: подробности жуткой аварии на Чуйском тракте

ДТП произошло на 239 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 33-летней женщины двигался со стороны Бийска в Барнаул и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Škoda Yeti.

В результате ДТП погибли три человека. Еще трое получили травмы различной тяжести. Их госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.