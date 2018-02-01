На Чуйском тракте произошло жуткое столкновение двух иномарок, есть пострадавшие

В Косихинском районе на трассе из-за столкновения двух иномарок пострадали люди, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
ДТП произошло около 11:50 на 238 километре Чуйского тракта в Косихинском районе. На трассе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Škoda Yeti. В аварии пострадали люди. Сколько их в каком они состоянии неизвестно.
На месте происшествия работали 29 человек и 10 единиц техники.
Стали известны подробности ДТП.
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