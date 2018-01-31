В жестком столкновении двух Toyota на алтайской трассе погиб один человек

Вчера, 18:08.
Происшествия

В Алтайском крае на трассе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Premio, один человек погиб на месте ДТП, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

ДТП произошло 14:55 на 120 километре трассы Ребриха — Благовещенка. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 30-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Premio, за рулем которой был 34-летний мужчина. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением.

В результате ДТП 61-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель Toyota Corolla и пассажиры автомобиля Toyota Premio, которым 36 и 78 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте ДТП работают полицейские.

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