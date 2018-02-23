Погода на выходные: в Алтайском крае будет хозяйничать Сибирский антициклон

С 23 по 25 февраля местами ожидается слабый снег. С 24 по 25 февраля в предгорных районах осадки усилятся, но уже 26 февраля ожидается малооблачная погода без осадков. Утром ожидается изморозь и туман.

Температура воздуха в период с 23 по 26 февраля в ночные часы будет колебаться от -13 до -23, днем от -6 до -13, в предгорьях до 0.

Факт

14 февраля в предгорьях Алтайского края температура повысилась до +4...+7, а в Змеиногорске до +6, установив новый рекорд данного дня за весь период наблюдений.

Справка

Азиатский антициклон (Центральноазиатский антициклон, Монгольский антициклон, Сибирский антициклон) — обширная область высокого давления, которая находится над Центральной Азией и Сибирью в течение почти всего зимнего периода, главным образом вследствие сильного охлаждения материка.