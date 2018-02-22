Синоптики обещают плохую погоду на 23 февраля. А на выходных — еще и мороз

Похолодание по югу Сибири

Сейчас над краем и соседними регионами находится теплый сектор уральского антициклона, поэтому 22 февраля температура воздуха в Алтайском крае местами прогреется до +5 градусов, а в Республике Алтай до +10. Однако уже 23 февраля все изменится. Ночью при прояснениях температура воздуха опустится до -23 градусов, а днем будет -5...-10 и лишь в предгорьях 0...-5 градусов.

Сильный ветер и метель

В мужской праздник в отдельных районах края пойдет снег, по востоку региона местами будет метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем ожидается ветер 4-9 м/с с усилением до 14 м/с.

По данным Гидрометцентра, 23 февраля в отдельных территориях Алтайского края порывы ветра ожидаются до 20 м/с, а в горах Республики Алтай до 25 м/с.

30-градусные морозы

Как рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, В субботу, 24 февраля, осадки и метели начнут слабеть, а к 25 февраля полностью прекратятся. Зато усилятся морозы. Так, в воскресенье ожидается понижение ночных температур до -30 градусов.

Алтайские синоптики пока сообщают о погоде до субботы. 24 февраля ночью будет -12...-17 градусов, местами в северных и предгорных районах до -22. Днем ожидается -5...-10, в предгорьях до 0. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица.

По данным Gismeteo, 25 февраля в Барнауле будет -7...-17 градусов, слабый снег, ветер 2-6 м/с.

В марте ждут сильные морозы

Также Ренад Ягудин сообщил, что на юге Западной Сибири это не последняя волна холодов. По предварительному прогнозу, начало марта будет тоже достаточно морозным, местами температура будет опускать ниже 32 градусов. Потепление стоит ожидать ближе к концу марта, тогда возможны оттепели до +5 градусов.