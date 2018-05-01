Поисковики просят помочь узнать найденную в Барнауле женщину

Найденная на площади Свободы женщина.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160 см, волосы русые с сединой, телосложение худощавое, глаза зелёные.



Особые приметы: носит очки.



Была одета: красный берет, красная удлиненная куртка с черным капюшоном, длинная вязаная кофта черного цвета с изображением цветка, черные колготки, черные весенние сапоги.

Любую информацию о ней просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.