Поисковики просят помочь узнать найденную в Барнауле женщину

30 апреля 2018 года вечером в районе пл. Свободы в Барнауле обнаружена неизвестная пожилая женщина, сообщает "Лиза Алерт". Возможно, она потеряла память.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160 см, волосы русые с сединой, телосложение худощавое, глаза зелёные.
Особые приметы: носит очки.
Была одета: красный берет, красная удлиненная куртка с черным капюшоном, длинная вязаная кофта черного цвета с изображением цветка, черные колготки, черные весенние сапоги.
Любую информацию о ней просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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