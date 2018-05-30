Политологи: на высокие посты все чаще будут назначать детей чиновников

Фонд "Петербургская политика" подготовил обзор "Преемники 2.0 (аристократы)", в котором изучил тенденцию назначения близких родственников высокопоставленных чиновников на различные посты.



Практика продвижения детей и других членов семьи на высокие посты в госаппарате и бизнесе на сегодня далеко "не тотальна" в России, но тенденция нарастает, а психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают, отмечают эксперты фонда.

Самый последний яркий пример такого рода — получение портфеля министра сельского хозяйства главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сыном Николая Патрушева, председателя Совета безопасности России. Появляются династии и в региональном руководстве — во вторник, 29 мая, врио главы ЯНАО был назначен 30-летний Дмитрий Артюхов, сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета тюменского отделения "Единой России".

В докладе назначения на высокие посты детей и других родственников представителей российской элиты связываются с психологией истеблишмента, который не может игнорировать необходимость обновления власти и смены поколений, но опасается за сохранение своего статуса и позиций.

Среди других причин продвижения на статусные позиции в госаппарате и бизнесе детей высших чиновников упоминаются следующие: неверие в возможность самостоятельной быстрой карьеры детей с низших позиций; привлечение взрослых детей к формированию и укреплению собственных "команд"; легализация доходов от бизнеса и административной ренты.

Трудоустройство детей высокопоставленных чиновников — это признак не аристократизма, а построения "системы определенного уровня доверия" в условиях ограниченности выбора при поиске ключевых кадров, отметил в разговоре с РБК политолог Игорь Рябов.

По его словам, позиции на уровне министерств и корпораций закрепляются за силовыми группами влияния, где родственность и преемственность это скорее плюс, чем минус. Плюсы в такой кадровой модели эксперт видит в том, что назначенцы на ключевые должности проходят комплекс проверок, в том числе на аффилированность.

"Если наследник продолжает работать на государство, как и отец, а не проматывает семейные капиталы где-нибудь на Сардинии, это можно только приветствовать", — рассуждает Рябов.