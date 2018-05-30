Путин поставил на Ямал 30-летнего губернатора

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Отец — первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов. С рождения живет и работает на Ямале.

Артюхов начинал госслужбу в 2010 году в должности помощника первого заместителя губернатора округа, затем пять лет был помощником губернатора Дмитрия Кобылкина, который накануне стал главой Минприроды. С января 2016 года являлся заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Курировал департаменты экономики и государственного заказа. В его ведении находились вопросы взаимодействия с инвесторами региона и реализация проекта "Северный широтный ход".

Известно,что карьеру прерывал на год для учебы в Сингапурском университете управления. Там он получил степень MBA.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политолог и политтехнолог Евгений Минченко считает, что удивляться назначению молодого политика на столь важный пост не стоит.

"Это не первый молодой глава региона в России. До него был Андрей Турчак, который возглавил Псковскую область (в 2009 году ему было 33 года, — прим. ред.), нынешний губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин достаточно рано стал главой субъекта. Сделана ставка на молодых, это началось достаточно давно в России", — заявил политолог РБК.