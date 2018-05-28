Кремль одобрил переизбрание ряда российских губернаторов

Как сообщает издание, это губернаторы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на то, что мусорный скандал в Подмосковье отрицательно повлиял на рейтинг Воробьева, эту ситуацию может выправить его предвыборная кампания, сообщили исочники РБК, близкие к Кремлю.

Московский градоначальник Сергей Собянин 26 мая сам заявил о планах участвовать в выборах главы города.

Источник в руководстве Хабаровского края заявил, что Шпорт готовится принять участие в избирательной кампании.

А два близких к Кремлю собеседника РБК отмечают, что у Орловой есть проблемы в отношениях с местными элитами, однако Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень голосования за Путина, который получил там 73,65%.

Напомним, что прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи — плановыми.