Кремль одобрил переизбрание ряда российских губернаторов

Четырех российских губернаторов собираются переизбрать в ближайшее время. Вскоре президент Владимир Путин начнет встречи с главами регионов, которых в Кремле поддержат при выдвижении на новый срок, сообщает РБК со ссылкой на высокопоставленные источники.
Как сообщает издание, это губернаторы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на то, что мусорный скандал в Подмосковье отрицательно повлиял на рейтинг Воробьева, эту ситуацию может выправить его предвыборная кампания, сообщили исочники РБК, близкие к Кремлю.
Московский градоначальник Сергей Собянин 26 мая сам заявил о планах участвовать в выборах главы города.
Источник в руководстве Хабаровского края заявил, что Шпорт готовится принять участие в избирательной кампании.
А два близких к Кремлю собеседника РБК отмечают, что у Орловой есть проблемы в отношениях с местными элитами, однако Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень голосования за Путина, который получил там 73,65%.
Напомним, что прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи — плановыми.
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