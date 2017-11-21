Польские путешественники едут в Барнаул на велосипедах

Проект Bike Jamboree стартовал в конце мая 2017 года в Гданьске. К лету 2019 года его участники должны попасть на Всемирный слет скаутов, который пройдет в Западной Вирджинии в США, а потом вернуться обратно в Польшу. Длина маршрута велопробега — 35 тысяч км, гонка включает 34 этапа и проходит через 21 государство. Сейчас велосипедисты преодолевают 7-й этап.

Свой путь Пентак и Кусяк начали в Омске — после короткой остановки в Новосибирске они поедут дальше в Алтайский край, где передадут эстафету уже другим скаутам. Вечером 20 ноября польские путешественники планировали провести встречу в одной из кофеен Академгородка.

На странице проекта в Facebook скауты выкладывают фотографии и делятся своими впечатлениями. Недавно они выложили фото из села Кочки Новосибирской области, где им пришлось заночевать.

Поляки назвали сибирскую зиму "деликатной", но "с когтями": путешественники пожаловались на неприятный ветер. От холода их спасает термобелье и костюмы.

В Барнауле путешественники передадут эстафету другим скаутам.