Польские путешественники едут в Барнаул на велосипедах

Двое путешественников из Польши — Зигмунт Пентак и Кшиштоф Кусяк — преодолели сотни километров на велосипедах от Омска и едут в Барнаул через Новосибирск. Они участвуют в проекте Bike Jamboree, который предполагает велопробег-эстафету вокруг света со скаутами из разных стран.
Проект Bike Jamboree стартовал в конце мая 2017 года в Гданьске. К лету 2019 года его участники должны попасть на Всемирный слет скаутов, который пройдет в Западной Вирджинии в США, а потом вернуться обратно в Польшу. Длина маршрута велопробега — 35 тысяч км, гонка включает 34 этапа и проходит через 21 государство. Сейчас велосипедисты преодолевают 7-й этап.
Свой путь Пентак и Кусяк начали в Омске — после короткой остановки в Новосибирске они поедут дальше в Алтайский край, где передадут эстафету уже другим скаутам. Вечером 20 ноября польские путешественники планировали провести встречу в одной из кофеен Академгородка.
На странице проекта в Facebook скауты выкладывают фотографии и делятся своими впечатлениями. Недавно они выложили фото из села Кочки Новосибирской области, где им пришлось заночевать.
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В Барнауле путешественники передадут эстафету другим скаутам.
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