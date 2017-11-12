Барнаул признан самым бюджетным российский городом для путешественников

Барнаул возглавил рейтинг самых недорогих столиц регионов, популярных для путешествий. Такими данными поделилось аналитическое агентство ТурСтат.
В топ-10 самых бюджетных региональных столиц России, популярных у туристов, где бюджет составит от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки, вошли Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск.
В топ-20 недорогих для туристов городов, где бюджет составит от 2,5 до 2,7 тысяч рублей в сутки, также попали Саратов, Ставрополь, Калуга, Псков, Ульяновск, Омск, Томск, Чебоксары, Саранск и Уфа.
В суточный бюджет поездки вошли стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обеда в кафе и посещения городского музея в сентябре 2017 года.
По данным ТурСтат, в 2017 году внутренний туризм в России может вырасти до 60 миллионов человек.
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