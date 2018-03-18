Размышляющий на подоконнике Панин назвал россиян скотами

"Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами. Наша национальная идея — утопить друг друга, не пропустить друг друга", — выразил свое мнение Алексей Панин.

Он отметил, что не идеализирует Европу, но констатирует: люди там улыбаются.

"Пока мы не научимся улыбаться друг другу, пространству, к нам ничто хорошее не вернется", — резюмировал свои размышления артист.

Мысль о том, что национальная идея россиян — это хамство, Панин подхватил у актера Серебрякова. В интервью блогеру Юрию Дудю переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство.

"Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице...", – обрушился тогда актер на соотечественников. "Жители России не уважают друг друга и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою быдлосилу". Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила", — поддержал коллегу Панин в интервью, которое опубликовал портал Ruposters.