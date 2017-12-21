Помощника украинского премьера обвинили в шпионаже в пользу России

В Киеве задержали помощника украинского премьер-министра Станислава Ежова по подозрению в госизмене, сообщает Life. Предполагается, что он шпионил в пользу России, сообщил представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко.
Сотрудника аппарата премьера давно подозревали в противоправной деятельности, а последнее время находился "под колпаком" у спецслужб Украины, рассказал Денисенко в эфире телеканала "112".
Подозреваемого задержали прямо на рабочем месте. Следствие считает, что он собирал сведения о работе украинского кабмина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины за задержание своего сотрудника.
Ежов работал замруководителя службы протокола правительства. Он сопровождал премьера Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. С будущим премьер-министром задержанный начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабмин. До работы с Гройсманом Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.
По информации СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. В службе протокола Ежов отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам делал перевод.
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