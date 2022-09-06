Попкорн и драма. ТОП-6 кинопремьер осени

«У самого Белого моря»
Режиссер: Александр Зачиняев, 8 сентября.
История о мальчике Сане — воспитаннике детского дома на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море. Жажда справедливости приводит ребенка на крошечный остров, где он знакомится с отшельником, а еще… Полицией.
В съемках участвовали Борис Галкин, Никита Манец, Дмитрий Куличков, Елена Махова и Олег Миляховский.
«Лебединое озеро»
Режиссер: Антон Бильжо, 15 сентября.
Губернатор решает возродить канувший в лету областной театр: просит помощи у супруги, и она ставит балет «Лебединое озеро». Для этого ей приходится набирать людей «с улицы», в том числе не умеющих танцевать. В результате, перед женщиной предстает множество характеров и типажей, которые беспощадно демонстрируют человеческие пороки и проблемы.
Кстати, фильм снимали в усадьбе Марьино, недалеко от Санкт-Петербурга, и Гатчине (также Ленинградская область).
«Кэт»
Режиссер: Борис Акопов, 15 сентября.
Кэт, отягощенная провокационным прошлым, становится матерью. Она готова ради первенца на любые ухищрения. Девушка сталкивается с внутренним конфликтом и решает, что важнее: материнский инстинкт или бизнес, который приносил хороший доход.
В фильме сыграли Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева и другие актеры.
«Грозный папа»
Режиссер: Карен Оганесян, 27 октября.
В ссоре Иван Грозный случайно ранит сына, как на картине Ильи Репина. Жизнь царевича на волоске, но отец хочет это исправить. Воспользовавшись магической книгой, он пытается попасть в прошлое. Но что-то идет не так, и государь отправляется в будущее.
Правитель знакомится с Никитой Осиповым — археологом и неудачливым папой, который хочет наладить отношения с любимыми детьми. Вместе они ищут приключения.
«Декабрь»
Режиссер: Клим Шипенко, 20 октября.
На границе СССР с Германией оказывается знаменитая танцовщица Айседора Дункан, готовящая побег поэта Сергея Есенина. Он мчится из Москвы в заснеженный Ленинград, но попадает в «бешеную» круговерть событий. На его пути постоянно возникают преграды, но осталось только сесть в поезд и добраться до Риги.
В главных ролях — Александр Петров, Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев и Андрей Мерзликин.
«По-мужски»
Режиссер: Максим Кулагин, 10 ноября.
35-летний Глеб (Антон Лапенко) — образец успешного человека. Мужчина обзавелся красавицей-женой, бизнесом и загородным домом. Но его жизнь круто меняется, когда он осмеливается поговорить с пьяным соседом, ударившим супругу.
Также в «По-мужски» снимались Антон Лапенко, Владимир Гориславец, Ольга Хохлова и Антон Артемьев.