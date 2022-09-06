Попкорн и драма. ТОП-6 кинопремьер осени

Избавиться от хандры можно за забавным и трогательном кино. Какие фильмы выйдут на экраны этой осенью — в подборке altapress.ru.

«У самого Белого моря»

Режиссер: Александр Зачиняев, 8 сентября.

История о мальчике Сане — воспитаннике детского дома на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море. Жажда справедливости приводит ребенка на крошечный остров, где он знакомится с отшельником, а еще… Полицией.

В съемках участвовали Борис Галкин, Никита Манец, Дмитрий Куличков, Елена Махова и Олег Миляховский.

«Лебединое озеро»

Режиссер: Антон Бильжо, 15 сентября.

Губернатор решает возродить канувший в лету областной театр: просит помощи у супруги, и она ставит балет «Лебединое озеро». Для этого ей приходится набирать людей «с улицы», в том числе не умеющих танцевать. В результате, перед женщиной предстает множество характеров и типажей, которые беспощадно демонстрируют человеческие пороки и проблемы.

Кстати, фильм снимали в усадьбе Марьино, недалеко от Санкт-Петербурга, и Гатчине (также Ленинградская область).

Телевизор , кино. СС0

«Кэт»

Режиссер: Борис Акопов, 15 сентября.

Кэт, отягощенная провокационным прошлым, становится матерью. Она готова ради первенца на любые ухищрения. Девушка сталкивается с внутренним конфликтом и решает, что важнее: материнский инстинкт или бизнес, который приносил хороший доход.

В фильме сыграли Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева и другие актеры.

«Грозный папа»

Режиссер: Карен Оганесян, 27 октября.

В ссоре Иван Грозный случайно ранит сына, как на картине Ильи Репина. Жизнь царевича на волоске, но отец хочет это исправить. Воспользовавшись магической книгой, он пытается попасть в прошлое. Но что-то идет не так, и государь отправляется в будущее.

Правитель знакомится с Никитой Осиповым — археологом и неудачливым папой, который хочет наладить отношения с любимыми детьми. Вместе они ищут приключения.

Кинотеатр. unsplash.com

«Декабрь»

Режиссер: Клим Шипенко, 20 октября.

На границе СССР с Германией оказывается знаменитая танцовщица Айседора Дункан, готовящая побег поэта Сергея Есенина. Он мчится из Москвы в заснеженный Ленинград, но попадает в «бешеную» круговерть событий. На его пути постоянно возникают преграды, но осталось только сесть в поезд и добраться до Риги.

В главных ролях — Александр Петров, Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев и Андрей Мерзликин.

«По-мужски»

Режиссер: Максим Кулагин, 10 ноября.

35-летний Глеб (Антон Лапенко) — образец успешного человека. Мужчина обзавелся красавицей-женой, бизнесом и загородным домом. Но его жизнь круто меняется, когда он осмеливается поговорить с пьяным соседом, ударившим супругу.

Также в «По-мужски» снимались Антон Лапенко, Владимир Гориславец, Ольга Хохлова и Антон Артемьев.