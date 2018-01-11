На Алтае нашли владельца дембельских альбомов из Чечни, потерявшихся 18 лет назад

В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka. В Новосибирске разыскивают людей, изображенных на этих снимках. Фото: vk.com/nsknahodka.

Жительница Новосибирска Лариса Соколова нашла два альбома на вокзале еще в 2000 году. Выбросить снимки у нее не поднималась рука: на фото были изображены парни в военной форме, воевавшие в Чечне. Но и разыскать хозяина она не могла. Так и хранила альбомы, пока за дело не взялась ее сноха Светлана Семенкова, которая написала 8 января о снимках в паблике "Бюро находок Новосибирск" в ВК.

Лариса Соколова,

жительница Новосибирска:

— Кажется, это было лето 2000 года, я шла с поезда. На вокзале увидела пакет, заглянула, а там эти альбомы с фотографиями, в том числе армейский. Тогда еще ни интернета не было, ничего. Своими силами пыталась найти солдатиков со снимков - не получилось... Хотя бы одна фамилия, как зацепка, попалась на обороте фотографий - но нет. Единственное, в альбом был вложен вкладыш - этикетка от пива, которое выпускается на Алтае. Поэтому я всегда думала, что владелец фотографий - оттуда.

Когда altapress.ru опубликовал эту историю, сразу нашлись люди, опознавшие в одном из парней на фото Владимира Ширяева из села Коминтерн Волчихинского района Алтайского края, который сейчас работает на Рубцовском ЛДК.

А тем временем в ВК на эти снимки наткнулась Лариса Греческая, которая перекопировала пост Светланы Семенковой на свою страницу в "Одноклассниках". Сообщение в ОК стали тут же массово репостить. Это увидел новосибирец Павел Игнатенко, который служил во вторую чеченскую прапорщиком и командовал ремонтным взводом. На одном из снимков мужчина признал рядового Юрия Пашенцева (изображен на втором фото) и младшего сержанта Александра Николаева (на первом фото слева) и тут же написал: "Эти двое точно у меня во взводе служили".

Игнатенко связался с Николаевым, который живет в Красноярске.

Александр Николаев,

житель Красноярска:

— Павел пишет мне в "Одноклассниках": "Это случайно не Юркин альбом?" Я говорю: "Конечно его!" А на двух фото действительно был я. Именно благодаря службе в Чечне поступил потом на бесплатное обучение в вуз на геолога. Вахта моя как раз подходит к концу. Смотрел эти фото - и такие воспоминания нахлынули! Захотелось Юрке этот альбом вернуть лично. Представил, как он обрадуется!

Сейчас Николаев находится на вахте на газовом месторождении Ванкор. Вскоре он намерен заехать в Новосибирск, забрать альбомы и отвезти в Рубцовск сослуживцу Юрию Пашанцеву. С ним Александр не виделся с Чечни, но знает, что у однополчанина есть семья и дети. Пока Юрию Александр ничего о находке не сообщает — хочет сделать сюрприз.