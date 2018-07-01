Португалия-Уругвай: Роналду вслед за Месси отправляется домой

30 июня в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборная Португалии проиграла уругвайцам со счетом 1:2, а аргентинцы уступили французам со счетом 3:4.
Команда Лионеля Месси в Казани в упорной борьбе уступила французской сборной. Первый тайм закончился со счетом 1:1. А во втором тайме зрители увидели сразу пять голов.
В составе сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль, по голу забили Антуан Гризманн (с пенальти) и Бенжамен Павар. За аргентинцев забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.
В Сочи команда Криштиану Роналду не смогла победить уругвайцев. В этой встрече также был сделан дубль уругвайцем Кавани. За Португалию забил Пепе.
Теперь в 1/4 финала будут играть Уругвай и Франция.
1 июля болельщиков ждут встречи команд России и Испании в 17:00 по барнаульскому времени (+4 мск), а также Хорватии и Дании в 21:00 по Барнаулу.
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