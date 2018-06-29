Путин подарил билеты на матч ЧМ аргентинцам, приехавшим не в тот Новгород

Болельщикам из Аргентины, перепутавшим Нижний Новгород с Великим Новгородом, по поручению президента РФ Владимира Путина подарили билеты на матч Аргентина — Нигерия. И болельщики смогли посмотреть, как выиграла их национальная сборная.
Аргентинцы Эрнам и Эктор в интервью "Комсомольской правде" рассказали подробности этой истории. Выяснилось, что с ними связались люди из администрации Великого Новгорода. Болельщикам передали билеты на следующую игру с участием сборной Аргентины, которая проходила в Санкт-Петербурге. А также оказали помощь в поездке в Петербург.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что то, что, что по поручению Путина аргентинцам подарили билеты на другой матч ЧМ-2018 — "это сущая правда".
История двух аргентинцев, которые прилетели в Россию посмотреть игру Аргентина-Хорватия в Нижнем Новгороде, облетела интернет. Болельщики не знали, что в России два Новгорода, и приехали в Великий Новгород, где узнали, что находятся в сотнях километров от места проведения игры.
Также иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира в Россию, путали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, Волгоград с Вологдой и Саранск с Пензой, пишет "Интерфакс".
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