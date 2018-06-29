Бразильцы прокричали на ЧМ по футболу, что Барнаул — столица мира.

Ролик сняли после матча Бразилия — Сербия. Игра состоялась в Москве, где сборная Бразилии одержала победу со счетом 2:0.

Напомним, 1 июля национальная сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", на самой большой арене мирового первенства.

Известно, что на игру прилетит король Испании Филипп VI — болеть за "Красную фурию" (так называют сборную Испании).