Бразильцы прокричали на ЧМ по футболу, что Барнаул — столица мира.

Барнаульский болельщик записал видео с бразильцами, которые прокричали "Барнаул — столица мира" (Barnaul is the capital of the world).

Ролик сняли после матча Бразилия — Сербия. Игра состоялась в Москве, где сборная Бразилии одержала победу со счетом 2:0. Напомним, 1 июля национальная сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", на самой большой арене мирового первенства. Известно, что на игру прилетит король Испании Филипп VI — болеть за "Красную фурию" (так называют сборную Испании).