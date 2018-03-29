Пожарную систему в сгоревшей "Зимней вишне" монтировал повар-кондитер

"Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — заявил представитель СКР, пишет ТАСС.

По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации.

Адвокат директора "Системного интегратора" Игоря Полозиненко (также является фигурантом дела) заявил в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.