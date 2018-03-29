Пожарную систему в сгоревшей "Зимней вишне" монтировал повар-кондитер

Сотрудник компании "Системный интегратор", которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ "Зимняя вишня", Александр Никитин не имел достаточной квалификации для этого. Он закончил ПТУ по специальности повар-кондитер, сообщил в суде представитель СК РФ.
"Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — заявил представитель СКР, пишет ТАСС.
По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации.
Адвокат директора "Системного интегратора" Игоря Полозиненко (также является фигурантом дела) заявил в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.
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