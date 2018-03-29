РБК: Путин не отправит Тулеева в показательную отставку

Решение об уходе Тулеева с поста было принято еще до ЧП в "Зимней вишне" — оно остается в силе. Однако показательной отставки не будет, сообщили РБК два близких к администрации президента источника.



Если отставить главу Кемеровской области по горячим следам, после пожара, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, поясняет другой близкий к Кремлю источник. "Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок", — говорит собеседник РБК.



Еще одна причина, по которой показательной отставки Тулеева не планируется, заключается в том, что "у него много заслуг", добавляет один из источников РБК. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.



Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщил РБК один из близких к Кремлю собеседников. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.