РБК: Путин не отправит Тулеева в показательную отставку

В Кремле решили не устраивать показательную отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле. Тулеева уволят, но позже, отмечает издание.
Решение об уходе Тулеева с поста было принято еще до ЧП в "Зимней вишне" — оно остается в силе. Однако показательной отставки не будет, сообщили РБК два близких к администрации президента источника.
Если отставить главу Кемеровской области по горячим следам, после пожара, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, поясняет другой близкий к Кремлю источник. "Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок", — говорит собеседник РБК.
Еще одна причина, по которой показательной отставки Тулеева не планируется, заключается в том, что "у него много заслуг", добавляет один из источников РБК. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщил РБК один из близких к Кремлю собеседников. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.
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