Правозащитники обнаружили роскошные вип-камеры в "Матросской тишине"

О "пятизвездочных" камерах сообщила журналист "Московского комсомольца" и правозащитник Ева Меркачева. О существовании этих камер она узнала несколько месяцев назад от женщины-адвоката, чье имя автор статьи не приводит. Женщина также рассказала Меркачевой, что камеры "продают за миллион рублей".

По ее словам, в "люксовой" камере содержится адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин). Помещение отремонтировано и оснащено бытовой техникой.

У Золотова есть холодильник с "деликатесами", "огромный" телевизор и туалет "с подвесным унитазом", "в камере пахнет свежестью и апельсинами". При этом сама камера, по словам Меркачевой, таких размеров, что "можно футбол гонять". "Главный житель этой камеры, вероятно, чувствует себя в „Матросской тишине“ как дома", — пишет она, отмечая, что всего в камере две кровати с "белоснежным бельем".

Меркачева отмечает, что поговорить с самим Золотовым об условиях содержания не удалось — его увели в спортзал, так как он попросил руководство СИЗО "оградить от общения с членами ОНК".

Юриста Дионисия Золотова в 2015 году приговорили к шести годам колонии за покушение на мошенничество в крупном размере. До этого признался в даче взяток полицейским и ложном доносе на бизнесмена. Его имя также фигурирует в публикации "Новой газеты" о погибшем в СИЗО "Водник" топ-менеджере "Роскосмоса" Владимире Евдокимове. По данным издания, Золотов обещал Евдокимову добиться перевода под домашний арест и переквалификации уголовного дела. За это он потребовал 30 млн руб. После передачи денег Золотов сказал, что "сделка сорвалась", отмечает РБК.

В то же время в режимном корпусе ФСИН, по словам правозащитницы, "страшные, обшарпанные коридоры", стоит неприятный запах. В статье говорится, что в камере №318, рассчитанной на пять-шесть коек, установлено десять кроватей, а содержат в ней 18 человек. "Поскольку матрасы на полу стелить некуда, заключенные связали из веревок <…>, как они выражаются — "плоты", — пишет Меркачева. По ее словам, в камере было "много больных". Заключенные в камере рассказали, что у них забрали холодильник и телевизор.

Во ФСИН заявили о начале проверки данных из публикации "Московского комсомольца".