Дорогие голоса: к избирателям удаленных сел Алтая добирались на вертолетах

В удаленных поселках края на выборах президента России досрочно проголосовал 61 человек, сообщила 18 марта председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
Два удаленных поселка расположены в Краснощековском районе: Генераловка и Тигирек. В первом зарегистрированы 35 избирателей, 31 из них отдали свои голоса, во втором галочки в бюллетенях поставили 25 человек из 28.
В Кедровке Ельцовского района из 8 зарегистрированных избирателей проголосовали 4.
Определенный рекорд поставил поселок Андреевский — здесь отдал свой голос только один человек, всего здесь зарегистрированы 4 избирателя. "Это тот случай, когда важен каждый голос", — прокомментировала Ирина Акимова.
В удаленные поселки добирались на снегоходах, вертолетах.
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