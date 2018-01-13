Премьер Украины предложил вернуть вместе с военной техникой Крым

Премьер Украины Владимир Гройсман предложил России вернуть военную технику, оставшуюся в Крыму после ухода из региона украинских военнослужащих, вместе с полуостровом. Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Путина о готовности России вернуть Киеву военную технику с полуострова, сообщает РИА Новости.
"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", — заявил премьер Украины.
На комментарий Гройсмана отреагировал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет", — сказал Гемпель в интервью RT.
По его словам, украинские власти до сих пор не осознают, что Крым вошел в состав России.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма. Эта техника находится в плачевном состоянии. По его словам, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов. Путин отметил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заверил, что украинская военная техника, которая осталась на полуострове была в рабочем состоянии.
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