Премьер Украины предложил вернуть вместе с военной техникой Крым

"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", — заявил премьер Украины.

На комментарий Гройсмана отреагировал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет", — сказал Гемпель в интервью RT.

По его словам, украинские власти до сих пор не осознают, что Крым вошел в состав России.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма. Эта техника находится в плачевном состоянии. По его словам, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов. Путин отметил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заверил, что украинская военная техника, которая осталась на полуострове была в рабочем состоянии.