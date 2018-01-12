Путин намерен передать Украине военную технику из Крыма

Инициатива президента РФ Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине — жест доброй воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Президент в том числе и вчера об этом говорил, о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы Минские договоренности. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — пояснил Песков позицию президента.
11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко прокомментировал это заявление. По его словам, высказывание Путина требует тщательного изучения. Он отметил, что "решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства", пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.