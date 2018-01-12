Путин намерен передать Украине военную технику из Крыма

"Президент в том числе и вчера об этом говорил, о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы Минские договоренности. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — пояснил Песков позицию президента.

11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко прокомментировал это заявление. По его словам, высказывание Путина требует тщательного изучения. Он отметил, что "решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства", пишет "Росбалт".