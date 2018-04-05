Пресс-служба Карлина попала в число лучших в России, а Бердникова — в "Мертвые души"

В России составлен рейтинг работы пресс-служб регионов, пишет Zampolit.com. Пиарщики губернатора Карлина и правительства Алтайского края вошли в категорию "Суперотличники". А вот пресс-служба Александра Бердникова и правительства Республики Алтай находятся в самой низшей группе рейтинга, названной составителями "Мертвые души".
Возглавляемая Андреем Ляпуновым краевая пресс-служба стоит первой среди 25 лучших. Их всех составители рейтинга охарактеризовали следующими словами:
— Структуры или отдельные пресс-секретари, которым шанс дать комментарий выпадает несколько раз, и они всегда с блеском отвечают на запросы.
Интересно, что пресс-служба Алтайского края поднялась в рейтинге из группы "троечники", которая характеризовалась как:
— Те, кто отвечает на запросы с меньшей, чем с 60% частотой.
Наши соседи из Республики Алтай находятся в отстающих. Категория "Мертвые души" этого рейтинга находится ниже "двоечников" с такой характеристикой:
— Номинально пресс-служба есть, по крайней мере, судя по правительственным сайтам, но мы ее не слышали и ответов не получали.
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