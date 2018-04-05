Пресс-служба Карлина попала в число лучших в России, а Бердникова — в "Мертвые души"

Возглавляемая Андреем Ляпуновым краевая пресс-служба стоит первой среди 25 лучших. Их всех составители рейтинга охарактеризовали следующими словами:

— Структуры или отдельные пресс-секретари, которым шанс дать комментарий выпадает несколько раз, и они всегда с блеском отвечают на запросы.

Интересно, что пресс-служба Алтайского края поднялась в рейтинге из группы "троечники", которая характеризовалась как:

— Те, кто отвечает на запросы с меньшей, чем с 60% частотой.

Наши соседи из Республики Алтай находятся в отстающих. Категория "Мертвые души" этого рейтинга находится ниже "двоечников" с такой характеристикой: