Пассажиры назвали барнаульский аэропорт лучшим в стране

Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Алексей Мартышкин. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Мария Любовощина. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Алексей Мартышкин. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Алексей Мартышкин. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Алексей Мартышкин. Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Алексей Мартышкин. Амбулифт в барнаульском аэропорту. Фото: airaltay.ru. В барнаульском аэропорту встретили почетных гостей Шукшинского фестиваля. Фото: www.airaltay.ru.

Наша воздушная гавань получила премию по итогам народного голосования в группе "Менее 1 млн пассажиров в год". Кроме того, авиапредприятие "Алтай" получило вторую премию в номинации "Лучший аэропорт 2017" (в категории "Международный аэропорт", менее 0,5 млн. пассажиров в год).

Напомним, что 15 декабря 2017 года в барнаульском аэропорту встречали полумиллионного пассажира. Такого еще в истории авиапредприятия "Алтай" не было. Так, например, в 2016 году аэропорт обслужил 387 тыс. человек, а в 1998 году через барнаульскую авиагавань прошли всего 100 тысяч пассажиров.

Справка

Развитие аэропорта Барнаул начинается 27 октября 1937 года, когда в Барнауле, столице только что образовавшегося Алтайского края, было создано авиаподразделение — авиационное звено самолетов По-2.

26 декабря 1976 года Барнаульскому авиапредприятию, первому в Советском Союзе, вручен сертификат годности аэродрома Барнаул к эксплуатации.

В 1995 году аэропорту Барнаул присвоен статус международного аэропорта.

23 сентября 1997 года на базе аэропортового комплекса было создано ОАО "Авиапредприятие "Алтай".

27 мая 2010 года на сессии АКЗС принято Постановление о присвоении аэропорту Барнаул имени Германа Степановича Титова.

В настоящее время в структуру АО "Авиапредприятие "Алтай" входит аэропорт Барнаул: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения - как единый аэропортовый комплекс.