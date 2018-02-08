Пассажиры назвали барнаульский аэропорт лучшим в стране

7 февраля в России назвали лучшие аэропорты страны по итогам 2017 года. Церемония награждения победителей премии "Воздушные ворота России" прошла на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS – 2018. Авиапредприятие "Алтай" (аэропорт Барнаула) было отмечено в двух номинациях.
Наша воздушная гавань получила премию по итогам народного голосования в группе "Менее 1 млн пассажиров в год". Кроме того, авиапредприятие "Алтай" получило вторую премию в номинации "Лучший аэропорт 2017" (в категории "Международный аэропорт", менее 0,5 млн. пассажиров в год).
Напомним, что 15 декабря 2017 года в барнаульском аэропорту встречали полумиллионного пассажира. Такого еще в истории авиапредприятия "Алтай" не было. Так, например, в 2016 году аэропорт обслужил 387 тыс. человек, а в 1998 году через барнаульскую авиагавань прошли всего 100 тысяч пассажиров.
Справка
Развитие аэропорта Барнаул начинается 27 октября 1937 года, когда в Барнауле, столице только что образовавшегося Алтайского края, было создано авиаподразделение — авиационное звено самолетов По-2.
26 декабря 1976 года Барнаульскому авиапредприятию, первому в Советском Союзе, вручен сертификат годности аэродрома Барнаул к эксплуатации.
В 1995 году аэропорту Барнаул присвоен статус международного аэропорта.
23 сентября 1997 года на базе аэропортового комплекса было создано ОАО "Авиапредприятие "Алтай".
27 мая 2010 года на сессии АКЗС принято Постановление о присвоении аэропорту Барнаул имени Германа Степановича Титова.
В настоящее время в структуру АО "Авиапредприятие "Алтай" входит аэропорт Барнаул: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения - как единый аэропортовый комплекс.
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