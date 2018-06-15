Президент Чехии сжег гигантские красные трусы

Президент Чехии Милош Земан в Пражском Граде сжег гигантские красные трусы, которые в 2015 году местная арт-группа Ztohoven повесила над его резиденцией вместо президентского штандарта.
Акцию чешский лидер сопроводил словами о том, что "время нижнего белья в политике закончилось".Земан имел в виду, что политику стоит проводить на основании обмена аргументами, а не нижнего белья. Специально для проведения перформанса он пригласил журналистов, пишет Life.ru.
Два года назад члены Ztohoven вывесили трусы в знак несогласия с политикой главы Чехии, за что потом были арестованы, пишет ura.ru.
Ранее президент Чехии признал, что в его стране производили яд "Новичок".
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