Президент Чехии сжег гигантские красные трусы

Акцию чешский лидер сопроводил словами о том, что "время нижнего белья в политике закончилось".Земан имел в виду, что политику стоит проводить на основании обмена аргументами, а не нижнего белья. Специально для проведения перформанса он пригласил журналистов, пишет Life.ru.

Два года назад члены Ztohoven вывесили трусы в знак несогласия с политикой главы Чехии, за что потом были арестованы, пишет ura.ru.

Ранее президент Чехии признал, что в его стране производили яд "Новичок".