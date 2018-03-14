17 забавных примеров халатного отношения к работе

Многие люди находят свою профессию скучной и малопривлекательной. Ежедневно они трудятся через силу просто потому, что так надо. Но находятся такие, кто делает все из ряда вон плохо. На этих фото можно увидеть, что случается, когда профессия совсем не по душе.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
Халатность на работе. Фото: novate.ru.
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