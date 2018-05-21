Проект Алтайского края по Открытому правительству стал победителем Всероссийского конкурса.

Экспертный совет высоко оценили инициативу Алтайского края по "Популяризация электронной формы предоставления государственных и муниципальных услуг". Главная цель проекта – объяснить жителям региона простоту и удобство пользования порталом Госуслуги.

Критериями оценки проектов были их новизна, уникальность, масштаб достигнутых результатов.

Так, была отмечена эффективность популяризации в Алтайском крае портала Госуслуги в разных слоях населения, особенно – в молодежной среде. В прошлом году только в школах было проведено более 8 тысяч уроков, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Интересными инициативами были признаны: конкурс среди школьников и студентов на знание Единого портала и мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи".

Максим Герасимюк,

начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края:

— В 2017 году этот мультимедийный проект уже был отмечен на федеральном конкурсе социальной рекламы государственных услуг "Импульс". Тогда "Госуслуги для всей семьи" удостоились второго места в номинации "Лучшая Интернет-реклама.

Справка

Конкуренция на Всероссийском конкурсе была жесткой — на суд жюри было представлено 162 проекта, из которых 58 — от федеральных органов исполнительной власти и 104 — от органов власти субъектов Российской Федерации.