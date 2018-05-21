Проект Алтайского края по Открытому правительству стал победителем Всероссийского конкурса

Сегодня, 12:27.
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По итогам Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления проект управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края стал победителем в номинации "Лучшая инициатива в области обеспечения понятности работы органов государственной власти".

Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг.
Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru
Проект Алтайского края по Открытому правительству стал победителем Всероссийского конкурса.
Проект Алтайского края по Открытому правительству стал победителем Всероссийского конкурса.

Экспертный совет высоко оценили инициативу Алтайского края по "Популяризация электронной формы предоставления государственных и муниципальных услуг". Главная цель проекта – объяснить жителям региона простоту и удобство пользования порталом Госуслуги.

Критериями оценки проектов были их новизна, уникальность, масштаб достигнутых результатов.

Так, была отмечена эффективность популяризации в Алтайском крае портала Госуслуги в разных слоях населения, особенно – в молодежной среде. В прошлом году только в школах было проведено более 8 тысяч уроков, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Интересными инициативами были признаны: конкурс среди школьников и студентов на знание Единого портала и мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи".

Максим Герасимюк,
начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края:

— В 2017 году этот мультимедийный проект уже был отмечен на федеральном конкурсе социальной рекламы государственных услуг "Импульс". Тогда "Госуслуги для всей семьи" удостоились второго места в номинации "Лучшая Интернет-реклама.

Справка

Конкуренция на Всероссийском конкурсе была жесткой — на суд жюри было представлено 162 проекта, из которых 58 — от федеральных органов исполнительной власти и 104 — от органов власти субъектов Российской Федерации.

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