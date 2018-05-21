Проект Алтайского края по Открытому правительству стал победителем Всероссийского конкурса.

По итогам Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления проект управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края стал победителем в номинации "Лучшая инициатива в области обеспечения понятности работы органов государственной власти".
Экспертный совет высоко оценили инициативу Алтайского края по "Популяризация электронной формы предоставления государственных и муниципальных услуг". Главная цель проекта – объяснить жителям региона простоту и удобство пользования порталом Госуслуги.
Критериями оценки проектов были их новизна, уникальность, масштаб достигнутых результатов.
Так, была отмечена эффективность популяризации в Алтайском крае портала Госуслуги в разных слоях населения, особенно – в молодежной среде. В прошлом году только в школах было проведено более 8 тысяч уроков, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Интересными инициативами были признаны: конкурс среди школьников и студентов на знание Единого портала и мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи".
Максим Герасимюк,
начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края:
— В 2017 году этот мультимедийный проект уже был отмечен на федеральном конкурсе социальной рекламы государственных услуг "Импульс". Тогда "Госуслуги для всей семьи" удостоились второго места в номинации "Лучшая Интернет-реклама.
Справка
Конкуренция на Всероссийском конкурсе была жесткой — на суд жюри было представлено 162 проекта, из которых 58 — от федеральных органов исполнительной власти и 104 — от органов власти субъектов Российской Федерации.
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