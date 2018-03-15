Проездные на электрички в Алтайском крае перевели на пластик

Как следует из инструкции на сайте "Алтай-Пригорода", принципиально для пассажиров ничего не меняется. Все виды абонементных билетов, тарифы, сроки действия остаются прежними. Меняется только технология проверки абонемента в вагоне.

У контролеров появились переносные "билетопечатающие устройства". К этому гаджету нужно будет приложить карту. Так работник компании убедится, что абонемент действителен и выдаст пассажиру билет.

Когда действие абонемента закончится, с этой же картой можно будет подойти в кассу и пополнить счет.

Подробную информацию об оформлении абонементных билетов на пластиковом носителе можно узнать на сайте компании или по телефону: 8 (3852) 29-21-68.