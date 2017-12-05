Алтайские железнодорожники ускорили каждый третий пригородный поезд

Наиболее существенное ускорение почувствуют пассажиры поезда № 6125 "Барнаул — Алейская". Вместо 2 ч 56 мин он будет идти 2 ч 40 мин. Поезда № 6126, 6128 и 6130 ("Алейская — Барнаул") будут проводить в пути на 12 минут меньше, а №6127 и 6129 ("Барнаул — Алейская") — на 10 минут.

В общей сложности по всем направлениям железнодорожникам удалось сэкономить для пассажиров 162 минуты.

Всего в Алтайском крае, как и прежде, зимой будут курсировать 38 пар поездов по будням и 33 пары поездов по выходным дням.

В 2018 году субсидии "Алтай-Пригороду" на компенсацию выпадающих доходов увеличатся на 10%, с 270 до 297 млн рублей. При этом существенных изменений в тарифах для пассажиров не будет, заверил гендиректор компании Владимир Устинов.

Факт

"Алтай-Пригород" перевез за 11 месяцев 2017 года 7,8 млн пассажиров. Это на 0,9% меньше, чем за те же месяцы 2016 года. В то же время спрос на скорые пригородные поезда в Алтайском крае вырос на 16%: они перевезли более 635 тыс. человек.